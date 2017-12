Օդի ջերմաստիճանը կնվազի

Դեկտեմբերի 11-16-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին՝ հարավ-արևմտյան՝ 3-8 մ/վ:

Օդի ջերմաստիճանը 14-15-ը Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում կնվազի 3-4 աստիճանով:

Երևան քաղաքում՝

Դեկտեմբերի 11-16-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Երևան քաղաքի դեկտեմբերի 12-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ.

• Օդի առավելագույն ջերմաստիճան` 12.90C (1989 թ.)

• Օդի նվազագույն ջերմաստիճան` -14.00C (1994 թ.)

• Օդի միջին օրական ջերմաստիճան` 0.70C

ՀՀ ԳԵՏԵՐԻ, ԼՃԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ: ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ.



Հանրապետության գետերում բնական էական փոփոխություններ չեն դիտվել: