Վրաստանում Aerosmith ռոք խմբի համերգին ընդառաջ՝ Վրաստանումտեսաուղերձ են պատրաստել:

Sing with us, Aerosmith (երգիր մեզ հետ, Aerosmith). վրացական GeoFolk Band խումբը բազմաձայն կատարում է Dream on երգը։

Aerosmith ռոք խմբի համերգը տեղի կունենա մայիսի 20-ին Բաթումիում: