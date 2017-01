Տեղումներ և օդի ջերմաստիճանի բարձրացում

Հանրապետության տարածքում`

Հունվարի 19-20-ը և 22-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է թույլ ձյուն: 21-ին և 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին՝ արևմտյան՝ 3-8 մ/վ արագությամբ:

Օդի ջերմաստիճանը 19-20-ը կբարձրանա 4-5 աստիճանով:

Երևան քաղաքում`

Հունվարի 19-20-ը և 22-ին սպասվում է թույլ ձյուն: 21-ին և 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Երևան քաղաքի հունվարի 19-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ.

• Օդի առավելագույն ջերմաստիճան` 12.00C (1976 թ.)

• Օդի նվազագույն ջերմաստիճան` -25.20C (1973 թ.)

• Օդի միջին օրական ջերմաստիճան` -3.70C