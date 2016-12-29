ԼՂՀ ՊՆ-ն առանց խմբագրման ներկայացրել է հակառակորդի շինծու ապատեղեկատվությունը

Ի հավելումն մեր կողմից այսօր տարածված հաղորդագրության, որով հերքվել է ադրբեջանական կողմի հերթական ապատեղեկատվությունն առ այն, թե իբր ղարաբաղյան կողմից Ակնայի ուղղությամբ ձեռնարկված արկակոծության արդյունքում հրդեհվել է համանուն շրջանի Ահմեդաղալը գյուղի տներից մեկը, հրապարակում ենք Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների ծառայության այսօր նույն դեպքի մասին տարածած հաղորդագրությունը, որում հրդեհի պատճառ է նշվում էլեկտրալարերի կարճ միացումը: Ադրբեջանական քարոզչության շինծու էության մեջ համոզվելու համար առանց խմբագրման ու մեկնաբանության տվյալ դեպքի մասին ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ երկու հաղորդագրությունների բնագրերը, որոնցից մեկը հրապարակվել է ադրբեջանական «AZERPRESS»-ում, իսկ մյուսը՝ «Oxu.az» կայքում:

AZERPRESS. В Агдаме Произошел Сильный Пожар В Агдаме произошел сильный пожарAzerpress 29.12.2016 Происшествия Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в Агдамском районе. Как сообщает официальный сайт МЧС, в селе Ахмедагалы Агдамского района сгорели воспламеняющиеся конструкции и навес двухэтажного восьмикомнатного дома общей площадью 338 кв м. Оставшаяся часть дома и прилегающий к дому хлев был защищен от огня. Пожар был потушен. Отметим, что по информации АПА, дом принадлежит некому Матлабу Алиеву. На место происшествия прибыли две пожарные машины. Причиной пожара предположительно стало короткое замыкание электропроводов.

Выпущенный армянами снаряд угодил в жилой дом в Агдаме – ВИДЕО Обстрелу со стороны армянских ВС подверглось село Ахмедагалы, расположенное на линии соприкосновения войск на территории оккупированного Агдамского района Азербайджана. Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, один из брошенных армянами снарядов попал в двухэтажный дом жителя села Матлаба Алиева. В результате этого возник пожар, который охватил 318 из 338 кв. м 8-комнатного дома. По словам местных жителей, армянская сторона в основном пользуется зажигательными пулями и снарядами, один из которых попал на крышу дома. Во время пожара хозяева находились в доме. Пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники службы противопожарной охраны Агдамского района МЧС. Пламя не перекинулось на соседние дома.

Վերջում անհրաժեշտ ենք համարում հիշեցնել, որ ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից տարածվող այսօրինակ ապատեղեկատվությունների պրակտիկան դարձել է սովորական գործելաոճ, որի ամենաթարմ ապացույցներից մեկն էլ այսօր Հայաստանի պետական սահմանի Տավուշի հատվածում ձեռնարկված անհաջող դիվերսիոն-հետախուզական ներթափանցման փորձից հետո հայկական կողմին ուղղված անհիմն մեղադրանքն էր:

ԼՂՀ ՊՆ մամուլի ծառայություն